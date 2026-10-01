 Sauliui Skverneliui – malonė iš prokuratūros

Sauliui Skverneliui – malonė iš prokuratūros

2026-10-01 09:40
Dominykas Biržietis (BNS)

Prokuratūra sušvelnino Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikomą kardomąją priemonę, dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojės.

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Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / P. Peleckio/BNS nuotr.

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„Spalio 1 dienos prokuroro nutarimu kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra – pakeista į švelnesnių kardomųjų priemonių kompleksą. Asmeniui paskirtas užstatas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti“, – BNS nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Vilma Mažonė.

Šiame straipsnyje:
Saulius Skvernelis
apykojė
kardomoji priemonė

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