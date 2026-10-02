 Rūsyje degė elektros skydinė: rastas uždusęs šuo ir kačiukas

Rūsyje degė elektros skydinė: rastas uždusęs šuo ir kačiukas

2026-10-02 12:31
BNS inf.

 Jurbarko rajone ketvirtadienio rytą kilus gaisrui gyvenamojo namo rūsyje, žuvo šuo ir kačiukas, buvo išgelbėtos dvi papūgėlės.

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<span>Rūsyje degė elektros skydinė: rastas uždusęs šuo ir kačiukas</span>
Rūsyje degė elektros skydinė: rastas uždusęs šuo ir kačiukas / Asociatyvi P. Adamovič/BNS nuotr.

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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, maždaug 9.50 val. buvo gautas pranešimas apie Naujokų kaimo Kristapolio gatvėje kilusį gaisrą.

Atvykus pajėgoms, apie 144 kv. m užstatymo ploto dviejų aukštų namo rūsyje degė elektros skydinė, patalpos buvo uždūmintos.

Virtuvės patalpoje buvo rastas uždusęs šuo ir kačiukas, išgelbėtos dvi papūgėlės su narveliu.

Gaisro metu išdegė ir aprūko rūsio patalpos, pirmame aukšte išdegė dalis virtuvės, sutrūkinėjo pirmo aukšto langai, aprūko kitos patalpos. Name buvo įrengti dūmų ir smalkių detektoriai.

Šiame straipsnyje:
Jurbarko rajonas
gaisras
rūšys
žuvo gyvūnai

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