Raseinių rajone iš kelio statybvietės pavogta turto už 32,7 tūkst. eurų

Jo duomenimis, pirmadienį, apie 11.20 val., policijai pranešta, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 21 dienos vakaro iki rugpjūčio 24 dienos ryto Raseinių rajone, kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda 145-ajame kilometre, iš skiriamojoje juostoje esančios neaptvertos ir nesaugomos statybvietės pavogti du suvirinimo aparatai, 12 ričių suvirinimo vielos – iš viso 180 kilogramų, apie 600 metrų įvairaus kabelio ir statybinių įrankių.
Bendra padaryta žala siekia 32 tūkst. 734 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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