Prokuratūra: futbolininką Alytuje sužalojęs jaunuolis negalėjo suvokti savo veiksmų

„Pasikėsinimo nužudyti futbolininką byloje buvo gautas įtariamojo ekspertizės aktas. Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarymo metu negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti“, – nurodė prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu.
„Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo“, – informavo prokuratūros atstovė.
Kaip skelbė Policijos departamentas, 2005 metais gimęs vyras kovo 17-osios rytą peiliu buvo sužalotas Alytaus Naujojoje gatvėje.
Nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę, o pareigūnai sulaikė 2007 metais gimusį vyrą. Policija tuomet pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti.
Alytaus „Dainavos“ klubas ir Lietuvos futbolo federacija skelbė, kad sužeistasis yra klubo žaidėjas Chinonso Jeremiah Obi (Chinonsas Džeremaja Obi) iš Nigerijos.
Į oficialias rungtynes sportininkas sugrįžo po mėnesio, balandžio 18-ąją.
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