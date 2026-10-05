Policininkė sėdo į teisiamųjų suolą: neteisėtai gavo butpinigius iš komisariato biudžeto

Įtarimai buvo pareikšti ir fiktyviai jai būstą nuomojusiam A. S. Jis taip pat pagal laidavimą atleistas nuo atsakomybės.
Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, atliko Policijos departamento Imuniteto valdybos Panevėžio apygardos skyriaus pareigūnai.
Tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad Molėtų rajono policijos komisariato tyrėja L. L. galimai neteisėtai gavo vadinamuosius butpinigius iš minėto komisariato biudžeto.
Tyrimą atlikę pareigūnai nustatė, kad nuo 2024 metų gegužės iki 2026 metų gegužės L. L. buvo išmokėti 7,2 tūkst. eurų kaip kompensacija už šios pareigūnės iš A. S. tariamai išsinuomotą namo, esančio Molėtų rajone, dalį. Tyrėja, norėdama pasinaudoti policijos pareigūnams numatyta teise gauti butpinigius, buvo pateikusi savo darbovietei dokumentus, kad kas mėnesį už šio būsto nuomą moka po 300 eurų. Nustatyta, kad neterminuota nuomos sutartis buvo sudaryta fiktyviai, pareigūnė tame būste negyveno. Už tai, kad A. S. sudarė su ja fiktyvią nuomos sutartį, L. L. jam sumokėjo daugiau nei 2 tūkst. eurų, o likusius pinigus išleido savo reikmėms.
Ikiteisminio tyrimo metu abu įtariamieji savo kaltę visiškai pripažino ir paprašė juos atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Prokuroras, įvertinęs įtariamųjų prašymą ir surinktus įrodymus, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir bylą sprendimui dėl prokuroro nutarimo patvirtinimo perdavė teismui.
Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėja savo sprendimu patvirtino prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. L. L. ir A. S. buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant vienerių metų laidavimo terminą. Teismas taip pat L. L. ir A. S. skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – po 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą L. L. neteko darbo – buvo atleista iš tarnybos policijoje. Be to, buvusi pareigūnė privalės grąžinti policijai neteisėtai įgytas lėšas – 7,2 tūkst. eurų. Dalį šios sumos ji jau grąžino, o likusią dalį įsipareigojo atlyginti.
Jeigu laidavimo metu asmenys padarys naują baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų ar tyčinį nusikaltimą, sprendimas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti panaikintas ir tokiu atveju bus sprendžiama dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.
Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos priimta nutartis yra įsiteisėjusi.
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