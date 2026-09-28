Policijai jau žinomiems vyrams – nauji nemalonumai: negyvenamoje sodyboje įkūrė kanapių „fabrikėlį“

Kaip teigiama, atvykę į sodybą pareigūnai rado ne tik augančių kanapių – dalis jų buvo nupjautos ir paruoštos džiovinti, o kita dalis, kaip įtariama, paruoštos galimai neteisėtai prekybai.
Šia nusikalstama veika įtariamas 1986 metais gimęs vyras.
Tęsiant tyrimą pareigūnai nustatė dar vieną 1986 metais gimusį vyrą, galimai susijusį su šia nusikalstama veika. Tauragės rajone, Mažonų kaime esančiame jo garaže, aptiktas nedidelis kiekis, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinės medžiagos – kanapių.
Abu vyrai policijai žinomi. Jų atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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