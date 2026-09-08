 Policija vis dar ieško pavojinga liga sergančios moters

Policija vis dar ieško pavojinga liga sergančios moters

2026-09-08 15:48
Gytis Pankūnas (ELTA)

Alytaus policija ieško rugpjūčio pabaigoje iš Alytaus apskrities ligoninės Tuberkuliozės skyriaus išėjusios ir negrįžusios Brigitos Ivanauskaitės (gim. 2001 m.).

<span>Policija vis dar ieško pavojinga liga sergančios moters</span>
Policija vis dar ieško pavojinga liga sergančios moters / P. Peleckio / BNS, policijos nuotr.

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Kaip teigiama Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime, moteris iš ligoninės pasišalino rugpjūčio 30 d.

B. Ivanauskaitė serga atvira tuberkuliozės forma, dėl kurios gali kelti pavojų aplinkiniams. Anot policijos, moteris, išeidama iš ligoninės, vilkėjo mėlynos spalvos sportines kelnes bei sportiniu megztiniu.

Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus AVPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65716, el. paštu [email protected] arba numeriu 112.

Šiame straipsnyje:
Alytus
policija
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pavojinga liga
Tuberkuliozės skyrius
Brigita Ivanauskaitė

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