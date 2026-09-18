Policija siunčia žinią: neįsileiskite jų į namus

„BŪKIME BUDRŪS: apsaugokime savo tėvus ir senelius nuo sukčių!
Nusikaltėliai randa vis įžūlesnių būdų išvilioti santaupas iš pagyvenusių žmonių, todėl prašome Jūsų dar kartą – pasikalbėkite su savo artimaisiais.
Kaip veikia sukčiai?
Apsimeta socialiniais darbuotojais: Ateina į namus siūlydami „priedus prie pensijų“, „pašalpas“ ar „pagalbą buityje“. Kol vienas kalbina senjorą, kitas tyliai apieško namus ir pavagia pinigus. Apsimeta policininkais: skambina telefonu ir gąsdina, kad artimasis sukėlė avariją, arba tikina, jog senjoro namuose laikomi pinigai yra „padirbti“ ir juos būtina skubiai patikrinti.
Primename: tikri pareigūnai ir darbuotojai visada privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą. Jei kyla bent menkiausia abejonė – neįsileiskite jų į namus ir skambinkite 112“, – teigiama įraše.
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