 Policija siunčia žinią: neįsileiskite jų į namus

Policija siunčia žinią: neįsileiskite jų į namus

2026-09-18 13:28
LNK.LT inf.

Sukčiai vis įžūliau taikosi į vyresnio amžiaus žmones ir jų santaupas. Apie dažniausiai naudojamas schemas socialiniame tinkle „Facebook“ perspėjo Klaipėdos policija.

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<span>Policija siunčia žinią: neįsileiskite jų į namus</span>
Policija siunčia žinią: neįsileiskite jų į namus / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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„BŪKIME BUDRŪS: apsaugokime savo tėvus ir senelius nuo sukčių!

Nusikaltėliai randa vis įžūlesnių būdų išvilioti santaupas iš pagyvenusių žmonių, todėl prašome Jūsų dar kartą – pasikalbėkite su savo artimaisiais.

Kaip veikia sukčiai?

Apsimeta socialiniais darbuotojais: Ateina į namus siūlydami „priedus prie pensijų“, „pašalpas“ ar „pagalbą buityje“. Kol vienas kalbina senjorą, kitas tyliai apieško namus ir pavagia pinigus. Apsimeta policininkais: skambina telefonu ir gąsdina, kad artimasis sukėlė avariją, arba tikina, jog senjoro namuose laikomi pinigai yra „padirbti“ ir juos būtina skubiai patikrinti.

Primename: tikri pareigūnai ir darbuotojai visada privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą. Jei kyla bent menkiausia abejonė – neįsileiskite jų į namus ir skambinkite 112“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
nusikaltėliai
apgaulė
perspėjimas

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