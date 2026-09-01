Policija aiškinasi, ar iš Šiaulių į Pakruojį važiavęs traukinys kliudė žmogų

Kaip antradienį pranešė LNK „Žinios“, galvos traumą patyręs sužeistasis yra sunkios būklės, jis gydomas ligoninėje.
„Vykdomas įvykio aplinkybių tikslinimas, kurio metu ir bus nustatyta, ar iš tikrųjų buvo kliudytas žmogus, ar ne“, – „Žinioms“ sakė Šiaulių apskrities policijos atstovė Agnė Valiulytė.
Jos duomenimis, žmogų galimai kliudęs traukinys įvykio vietoje nesustojo. Policija pranešimą apie incidentą gavo iš Pakruojo geležinkelio stoties budėtojos.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) žiniomis, asmuo pavojingai sėdėjo ant sankasos šalia bėgių ir pats susižalojo nukritęs.
„LTG atliko savarankišką įvykio analizę, išanalizavo kamerų įrašus, ir kamerų įrašai parodė, kad traukinys nekliudė žmogaus“, – „Žinioms“ nurodė LTG korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas.
Pasak Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovo Tomo Bagdono, prie bėgių buvo rastas nesąmoningas žmogus sužalota galva, jis atgaivintas.
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