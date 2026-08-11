 Po „TikTok“ transliacijos į Telšių rajoną skubiai išsiųstas „Aras“

Po „TikTok“ transliacijos į Telšių rajoną skubiai išsiųstas „Aras“

vyro namuose – didžiulis nelegalių ginklų arsenalas
2026-08-11 07:21
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Antiteroristinių operacijų rinktinės  „Aras“  pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą – jis socialiniame tinkle „TikTok“ demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino.

<span>Po „TikTok“ transliacijos į Telšių rajoną skubiai išsiųstas „Aras“ </span>
Po „TikTok“ transliacijos į Telšių rajoną skubiai išsiųstas „Aras“ / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį apie 15.22 val. gautas pranešimas, kad Telšių rajone, Užgirių kaime, vyras (gim. 1989 m.) per platformą „TikTok“ vykdo tiesioginę transliaciją.

Pranešta, kad vyras demonstruoja šaunamuosius ginklus bei šaudmenis ir grasina.

Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Jie automobilyje „Mercedes-Benz CLS 320“ sulaikė neblaivų (atsisakė tikrintis neblaivumą) įtariamąjį.

Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas ,,Beretta“, „Airsoft“ pistoletas „Borner Sport 331“ ir 82 vnt. įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis.

Šiame straipsnyje:
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Nuomonė
Jei sugebejo pasigaminti automatą, reiškia, tikrai gabus vyras. Tokius reikia vertinti.
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Babunia
Tauta ginkluojasi,ruosiasi karui!
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-1
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