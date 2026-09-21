 Po mirties – nemalonumai: sodyboje rado neregistruotų ginklų

Po mirties – nemalonumai: sodyboje rado neregistruotų ginklų

2026-09-21 08:49
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje ir Plungės rajone sekmadienį paimti neteisėtai laikyti ginklai ir šaudmenys, pranešė policija.

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<span>Po mirties – nemalonumai: sodyboje rado neregistruotų ginklų</span>
Po mirties – nemalonumai: sodyboje rado neregistruotų ginklų / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Anot Policijos departamento, apie 18.50 val. Vilniuje, Alberto Kojelavičiaus gatvėje, vyro (gim. 1983 m.) namuose rastas ir paimtas neteisėtai laikomas ginklas „Ekol Major Cal. P.A.“.

Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Kaip pranešė policija, sekmadienį Plungės rajone, Didžiųjų Mostaičių kaime, vyras (gim. 1968 m.), tvarkydamas mirusio vyro sodybą, rado neregistruotus ginklus: revolverį „Alfa 620,2“ su 6 mm kalibro 19 šovinių bei 7 tūtelėmis, pistoletą „Reck Baby automatic“ su 8 mm kalibro 22 šoviniais, revolverį „Agent“ su 9 mm su 2 šoviniais, orinį lygiavamzdį ginklą, lygiavamzdį šautuvą.

Neteisėtai laikyti ginklai ir šaudmenys paimti.

Dėl minėtų įvykių pradėtas ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
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šaudmenys
neteisėti ginklai
Vilnius
Plungė
policija

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