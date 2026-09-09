Po klausimo „ar parduodate savo automobilį?“ moteris prarado daugiau nei 11 tūkst. eurų

Kaltinamojo akto duomenimis, 2025 metų gegužę į nukentėjusiosios namus galimai atvyko du vyrai. Vienam iš jų kalbinant moterį ir teiraujantis, ar ji neparduoda kieme stovinčio automobilio, kitas galimai pateko į gyvenamąjį namą ir iš piniginės paėmė mokėjimo kortelę, kurią kartu su mokėjimo kortelės PIN kodu vėliau galimai perdavė kitoms dviem kaltinamosioms.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, svetima mokėjimo kortele atsiskaitė prekybos vietose ir išgrynino pinigų. Finansinės operacijos galimai buvo atliekamos Kaune, Kauno rajone, Vilniuje ir Klaipėdoje, suvedant PIN kodą arba atsiskaitant bekontakčiu būdu.
Visi trys asmenys kaltinami sukčiavimu, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis bei neteisėtu elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimu.
Kaltinamieji anksčiau teisti, du iš jų pripažinti recidyvistais, o vienas šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.
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