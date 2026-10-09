Po įtartinos žinutės – tuščia banko sąskaita

Ketvirtadienio rytą į Alytaus policiją kreipėsi 1971 metais gimęs vyras, kuris spalio 7-osios rytą į mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę iš neva „e-policijos“ dėl nesumokėtos baudos. Norėdamas sumokėti baudą vyras aktyvavo nuorodą bei suvedė elektroninės bankininkystės duomenis. Tuo metu nepažįstami asmenys tokiu būdu nuo jo banko sąskaitos pasisavino 16 024 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Tą pačią dieną į Kretingos rajono policijos komisariatą kreipėsi 1980 metais gimęs vyras. Jis, kaip ir alytiškis, nurodė policijai gavęs sukčių siųstą SMS žinutę dėl nesumokėtos baudos. Aktyvavęs nuorodą bei suvedęs elektroninės bankininkystės duomenis, kretingiškis prarado 40 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
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