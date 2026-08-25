Po gaudynių miške ties Grūtu pasieniečiai perėmė rūkalų krovinį

Pasieniečiai įtarė, kad juo gali būti gabenamos kontrabandinės cigaretės.
Stabdomo automobilio vairuotojas nepakluso aiškiai išreikštam uniformuotų pareigūnų reikalavimui sustoti, padidino greitį ir nurūko Viečiūnų miestelio link, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tęsiant bėglio paiešką, netrukus miško pakraštyje aptiktas likimo valiai paliktas „VW Passat“. Įtarimai pasitvirtino: apžiūrint automobilį jame rasta 12 stambių ryšulių. Juose buvo 6 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk 5 Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Preliminariais duomenimis, bendra rastų rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 33 tūkst. eurų.
Operatyviai pradėjus pabėgusių asmenų paiešką, buvo sulaikyti trys su šiuo kroviniu susiję įtariamieji – 25-erių, 33-erių ir 39-erių Druskininkų savivaldybės gyventojai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Visi trys druskininkiečiai 48 valandoms uždaryti į areštinę. Po apklausų bus sprendžiamas klausimas dėl kardomųjų priemonių jiems skyrimo.
Automobilis „VW Passat“ ir neteisėtai gabenti rūkalai laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padaliniuose.
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