Perimtos oro balionais skraidintos cigarečių siuntos – iš viso 55 tūkst. pakelių

Pasieniečiai ir policininkai oru iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė įvairiose Varėnos (keturi atvejai), Kaišiadorių (trys), Ukmergės (vienas) ir Panevėžio (vienas) rajonų vietose. Kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami ne vienu, o kelių balionų junginiais. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Minėtus devynis krovinius, iš viso 55 tūkst. 490 pakelių baltarusiškų cigarečių, pareigūnai perėmė ketvirtadienio naktį ir ryte.
Medžiagos apie šiuos įvykius bus prijungtos prie anksčiau pasieniečių pradėtų ir atliekamų ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kuriuos kontroliuoja skirtingų apygardų prokuratūros.
Iš viso šiemet perimti 166 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Pernai per visus metus buvo 635 tokie atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2024 m. šis skaičius buvo 226.
2022 m. tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti trys bandymai.
Pastaraisiais metais įvairiomis priemonėmis buvo žymiai sustiprinta Lietuvos sienos su Baltarusija apsauga. Dėl to kontrabandininkai pradėjo ieškoti būdų, kaip rūkalus iš Baltarusijos skraidinti oro keliu – oro balionais. Ypač tokia jų veikla suaktyvėjo praėjusiais metais.
Siekiant suvaldyti kontrabandą oro balionais Lietuvoje buvo pradėtos taikyti įvairios poveikio priemonės. Tarp jų – paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, sukurta jungtinė teisėsaugos darbo grupė efektyvesnei kovai su balionais gabenama kontrabanda, įvykdytos didelio masto ir veiksmingos operacijos prieš tokia nusikalstama veikla užsiimančius asmenis, priimtos įstatymų pataisos kovai su šiuo reiškiniu ir kt.
Šios priemonės davė akivaizdžių rezultatų ir šiemet bandymų gabenti cigaretes oro balionais bei perimtų tokių siuntų skaičius sumažėjo keliskart.
Beje, cigaretes iš Baltarusijos oro balionais neretai bandoma gabenti ir į Lenkiją. VSAT duomenimis, ten šiemet perimtos 185 tokios kontrabandos siuntos. VSAT duomenimis, šešiolika tokių atvejų šiemet fiksuota ir Latvijoje.
Be to, šiemet pasieniečiai nutupdė ir 61 kontrabandininkų droną. Jais iš Baltarusijos į Lietuvą taip pat skraidinami nelegalūs rūkalai. Pernai buvo perimti 59 tokie dronai su kontrabanda, 2024 m. – 54.
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