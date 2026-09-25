Penkių valandų paieška baigėsi sėkmingai: 83 metų vyrą rado pavargusį ir sušlapusį

Kaip pranešė Utenos apskrities policija, rugsėjo 24 d. apie 16.05 val. gautas pranešimas, kad Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, prie Ilgio ežero esančiame miške, pasiklydo 83 metų vyras.
Į paiešką nedelsiant išvyko Zarasų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus ir Utenos rajono policijos komisariato pareigūnai.
Įvertinus, kad vyras pasiklydo miškingoje vietovėje, į paiešką taip pat buvo pasitelkti ir Lietuvos šaulių sąjungos Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės dronų kuopos nariai, kurie teritoriją žvalgė bepiločiu orlaiviu su termovizoriumi.
Apie 21 val., po beveik penkias valandas trukusių paieškų, drono termovizoriumi buvo nustatyta vyro buvimo vieta. Pareigūnai 83 metų vyrą rado miškingoje teritorijoje pavargusį ir sušlapusį.
Po sėkmingos operacijos pareigūnai iš dingusiojo artimųjų sulaukė padėkos laiško.
„Nuoširdžiai dėkojame Utenos ir Zarasų policijos pareigūnams bei visiems darbuotojams, kurie 2026 m. rugsėjo 24 d. ieškojo mūsų tėčio, pasiklydusio Zarasų rajono miškuose.
Esame be galo dėkingi visiems, kurie prisidėjo prie paieškos – pareigūnams, darbuotojams, taip pat tiems, kurie ieškojo dronais. Tuo metu mūsų šeimai buvo labai neramu, todėl Jūsų pagalba mums buvo labai svarbi. Ačiū, kad ieškojote ir padėjote mūsų tėčiui saugiai grįžti namo“, – rašė vyro šeima.
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