 Pavogęs automobilį girtas vyras sėdo ir prie traktoriaus vairo

Pavogęs automobilį girtas vyras sėdo ir prie traktoriaus vairo

2026-09-23 16:07
Gytis Pankūnas (ELTA)

Marijampolės savivaldybėje antradienį vyras pavogė automobilį, o vėliau būdamas neblaivus vairavo traktorių, pranešė policija.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Pavogęs automobilį girtas vyras sėdo ir prie traktoriaus vairo</span>
Pavogęs automobilį girtas vyras sėdo ir prie traktoriaus vairo / Asociatyvi magnific nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį, apie 16 val., Marijampolės savivaldybėje, Triobiškių kaime, iš ūkio teritorijos, vyras, gimęs 2008 metais, galimai pavogė moteriai, gimusiai 1975 metais, priklausantį automobilį „Opel Frontera“.

Tą pačią dieną, apie 17.08 val., Marijampolės savivaldybėje, Klevinės kaime, tas pats teisės vairuoti neturintis vyras vairavo traktorių „MTZ Belarus“, kuriuo naudojosi be savininko sutikimo.

Stabdomas traktorius nestojo, vėliau buvo sustabdytas. Vairuotojui nustatytas 1,96 prom. neblaivumas. Įtariamasis – sulaikytas.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės ir transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

Šiame straipsnyje:
marijampolė
automobilio vagystė
neblaivus vyras
traktorius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų