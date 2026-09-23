Pavogęs automobilį girtas vyras sėdo ir prie traktoriaus vairo

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį, apie 16 val., Marijampolės savivaldybėje, Triobiškių kaime, iš ūkio teritorijos, vyras, gimęs 2008 metais, galimai pavogė moteriai, gimusiai 1975 metais, priklausantį automobilį „Opel Frontera“.
Tą pačią dieną, apie 17.08 val., Marijampolės savivaldybėje, Klevinės kaime, tas pats teisės vairuoti neturintis vyras vairavo traktorių „MTZ Belarus“, kuriuo naudojosi be savininko sutikimo.
Stabdomas traktorius nestojo, vėliau buvo sustabdytas. Vairuotojui nustatytas 1,96 prom. neblaivumas. Įtariamasis – sulaikytas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės ir transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
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