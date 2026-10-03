 Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė du neteisėtus migrantus

Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė du neteisėtus migrantus

2026-10-03 08:43 kauno.diena.lt inf.

Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė du neteisėtus migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš Liepnos (Alūksnės sav., Latgalos reg.) užsieniečių registracijos centro (URC) Latvijoje.

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<span>Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė du neteisėtus migrantus</span>
Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė du neteisėtus migrantus / J. Kalinsko /ELTOS nuotr.

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Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), ketvirtadienio ryte į Pasvalio autobusų stoties laukimo salę užėję Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai atkreipė dėmesį į du svetimšalius. Paprašius asmens dokumentų, vienas jų prisistatė 27-erių Tuniso kitas – 23-ejų Sudano piliečiu, patvirtindami tai telefonuose turimais šių Afrikos šalių pasų nuotraukomis.

Tačiau nė vienas neturėjo kelionės dokumentų, galiojančių vizų ar leidimų gyventi, suteikiančių teisę atvykti ir būti Lietuvoje. Užtat abu pateikė rugsėjo pradžioje gautus latviškus prieglobsčio prašytojo pažymėjimus.

Afrikiečiai paaiškino, kad trečiadienio ryte išėję iš Liepnos URC, autobusu nuvažiavę į Rygą, tada – į Bauskę, iš ten – į Pasvalį, iš kurio ketino vykti į Vilnių.

Užsieniečiai buvo pristatyti į Šiaulių pasienio užkardą, o vėliau – perduoti VSAT Užsieniečių registracijos centro pareigūnams. Atlikus būtinas teisines procedūras, afrikiečiai bus grąžinti į Latviją.

„Taktiką, kai į ES besibraunantys neteisėti migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, o pradėjus tokias procedūras ieško progų sprukti į Vakarų Europą, jie naudoja dažnai. Latvija ir Lietuva neteisėtų migrantų planuose tėra tranzitinės valstybės“, – sako VSAT.

Neteisėtai įsibrovę į Latviją, migrantai neretai grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų toliau į Vakarus vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis, bet apsirūpinę svetimais ar klastotais kelionės dokumentais keliauja maršrutiniais autobusais, traukiniais ar pavežėjų automobiliais, lėktuvais ir netgi jūriniais keltais.

Palyginti su ankstesne situacija, šiemet gerokai padidėjo ir antrinės migracijos srautai: 2025 m. – 1 288, o šiemet iki šio penktadienio – 2 067. Toks reiškinys susijęs su neteisėtais migrantais, kurie iš Baltarusijos nelegaliai patenka į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją mėgina pasiekti Vakarų Europą.

Vadinamu latviškuoju keliu vykstančius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai įprastai grąžina Latvijos pasieniečiams.

Šiame straipsnyje:
neteisėti migrantai
Pasvalys
autobusų stotis

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