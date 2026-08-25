Pastarąją parą ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti vėjo padarinių

Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje – 22. Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje – 18, Marijampolės apskrityje – 9, Vilniaus apskrityje – 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityse po – 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po – 5, Tauragės apskrityje – 3.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad Šakių rajone, kelyje Lukšių miestelis–Paluobių kaimas pašalinta apie 50 medžių.
Pirmadienio rytą gautas pranešimas iš Kaišiadorių rajono, Gudienos kaimo, Sodų gatvės – po audros buvo nuplėšta dalis stogo, keli šiferio lakštai pavojingai pakibę, gali nukristi. Ugniagesiai suteikė pagalbą.
Kėdainių rajone, Pelėdnagių seniūnijoje, Pėdžių kaime po 8 val. buvo pašalinti ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtę du medžiai. Medžiai pašalinti nuo kelio, išsklaidytas širšių lizdas. Vykdami pakeliui ugniagesiai J. Basanavičiaus gatvėje dar vieną medį pašalino nuo pėsčiųjų tako.
Kaune, Gerovės skersgatvyje, ant važiuojamosios kelio dalies buvo nuvirtęs medis, jis nutraukė elektros laidus. Ugniagesiai skelbia, kad nuo važiuojamosios kelio dalies pašalintos nuvirtusio medžio šakos, pravažiavimas atlaisvintas.
Tuo metu Kaune, Demokratų gatvėje, nuvirtęs medis atsirėmė į daugiabučio namo balkonus ir išdaužė langus.
Atvykę gelbėtojai nustatė, kad medis pasviręs ant pėsčiųjų tako, šakomis atsirėmęs į daugiabutį namą, antrame aukšte išdaužęs balkono langą. Medis buvo susmulkintas ir patrauktas nuo pėsčiųjų tako.
Nuvirtęs uosis suniokojo vištidę
Ne visiems gyventojams gelbėtojai galėjo padėti – Kauno rajone, Zapyškio seniūnijoje, Vilemų kaimo vienoje sodybų ant ūkinio pastato nulūžo didelis uosis. Pastato viduje laikomos vištos. Viena gyvenanti senolė kreipėsi į seniūniją, tačiau ji atsisakė padėti.
Atvykę ugniagesiai pamatė, kad didelis medis nuvirto ant ūkinio pastato ir nutraukė elektros laidus. Paaiškėjo, kad pastatas kritinės būklės, o pašalinti medį nėra galimybės.
Gelbėtojai liepė močiutei nevaikščioti prie ūkinio pastato, o jos dukrai patarta kreiptis į seniūniją. ESO informuota atjungti elektrą, antraip – gali kilti gaisras.
Ugniagesių pagalbos šaukėsi ir Aukštaitijos gyventojai
PAGD skaičiuoja, kad per parą į įvairius iškvietimus visoje šalyje vyko 205 kartus.
Rokiškio ugniagesiai ir miškininkai skubėjo į pagalbą moteriai su mažu vaiku.
Pirmadienio rytą, 8.54 val. buvo gautas pranešimas, kad Rokiškio rajone, Jūžintų seniūnijoje, Zabieškos kaime, pranešėja su kūdikiu nuo šeštadienio negali išvažiuoti iš sodybos. Miško kelyje buvo daug privirtusių medžių.
Atvykus ugniagesiams, nuvirtusius medžius jau šalino miško urėdijos darbuotojai. Tuo metu ugniagesiai, vykdami į įvykio vietą, ties Kalbutiškių kaimu, STOP juosta atitvėrė nutrauktus elektros laidus.
Prieš 9 val. Panevėžyje gautas pranešimas, kad Katedros gatvėje, ant daugiabučio stogo ir automobilių, užvirtęs medis. Atvykę gelbėtojai minėtą medį supjaustė grandininiu pjūklu.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros vis dar neturi apie 80 tūkst. klientų.
Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) duomenimis, audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 mln. eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs.
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