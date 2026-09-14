Pasienyje su Baltarusija „avariją“ patyrė kontrabandininkų dronas, gabenęs cigaretes

Vėlyvą sekmadienio vakarą pasienio ruožą ties Ūtos kaimu, Šalčininkų rajone, žvalgę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai išgirdo garsą, sklindantį nuo Baltarusijos pusės. Tokį paprastai skleidžia skrendantys bepiločiai orlaiviai. Pasieniečiai nedelsdami garso kryptimi panaudojo tarnybinę antidroninę įrangą ir blokavo aplinkinę teritoriją.
Netrukus skraidyklę VSAT pareigūnas pamatė per žiūronus. Antidrono paveiktas bepilotis orlaivis su kroviniu apsisuko, ėmė skristi valstybės sienos link ir netrukus dingo iš regėjimo lauko ribų. Paaiškėjo, kad kontrabandininkų dronas tėškėsi į žemę.
Neprabėgus nė valandai, pažeidimo rajoną apžiūrinti kita pasienio sargyba Versekėlės kaime, Šalčininkų rajone, pievoje, 500 m nuo valstybės sienos, aptiko skraidyklę su pritvirtintu ryšuliu. Nuo smūgio į žemę jos propeleriai bei juos laikančiosios konstrukcijos sulūžo. Radinį apžiūrėjusių pasieniečių manymu, po patirtos „avarijos“ šis kontrabandininkų dronas pakilti į orą nebeturėjo net teorinės galimybės.
Žalia polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje buvo 200 pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis bei GPS įrenginys. Šių nelegalių rūkalų vertė su mokesčiais – 1 tūkst. 102 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena.
Šioje užkardoje laikinai saugomi kontrabandininkų dronas ir cigaretės.
Šiemet per aštuonis su puse mėnesio pasieniečiai nutupdė 56 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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