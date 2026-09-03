 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų

2026-09-03 17:37
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

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Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 78 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,3 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį  neteisėtai patekti beveik 26 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos pasienis su Baltarusija
pagręžti migrantai
nelegalūs migrantai

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