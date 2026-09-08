 Pasieniečių operacijos metu sulaikyti septyni asmenys: iš jų – trys pareigūnai

Pasieniečių operacijos metu sulaikyti septyni asmenys: iš jų – trys pareigūnai

2026-09-08 14:23
BNS inf.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė, kad pirmadienio naktį Pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti septyni asmenys, trys iš jų – pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų.

<span>Pasieniečių operacijos metu sulaikyti septyni asmenys: iš jų – trys pareigūnai</span>
Pasieniečių operacijos metu sulaikyti septyni asmenys: iš jų – trys pareigūnai / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Skelbiama, kad iš pradžių naktį VSAT pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė, įtariama, dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį – 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliu atvykę, įtariama, neteisėtą krovinį turėję pasiimti asmenys.

Netrukus dėl šio įvykio sulaikyti ir du tarnyboje buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai.

Beveik tuo pačiu metu naktį kita VSAT pareigūnų grupė Varėnos rajone, Valkininkuose, sulaikė dar du asmenis, įtariama, organizavusius šios kontrabandos gabenimą.

Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną – Varėnos pasienio rinktinės vyriausiąjį tyrėją.

Šiame straipsnyje:
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