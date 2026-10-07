Per pasieniečių operaciją sulaikyti dar du piktnaudžiavimu tarnyba įtariami pareigūnai

VSAT Imuniteto valdybos bei VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pasieniečiai VSAT Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus sulaikė antradienį Varėnos rajone.
Abu pareigūnai sulaikyti ne tarnybos metu. VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba.
Šis dviejų jaunesniųjų specialistų sulaikymas yra vienas iš šiame ikiteisminiame tyrime atliktų veiksmų.
Abiem pareigūnams pareikšti įtarimai piktnaudžiavimu tarnyba.
Šiemet po šios valdybos pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti trylikai pareigūnų.
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