 Pasieniečiai sulaikė dar vieną, įtariama, tarnyba piktnaudžiavusį pareigūną

Pasieniečiai sulaikė dar vieną, įtariama, tarnyba piktnaudžiavusį pareigūną

2026-09-25 14:03
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Pasieniečių operacijos demaskuojant galimai nesąžiningus pareigūnus tęsiasi – ketvirtadienį Varėnoje ne tarnybos metu buvo sulaikytas dar vienas pareigūnas. 

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<span>Pasieniečiai sulaikė dar vieną, įtariama, tarnyba piktnaudžiavusį pareigūną</span>
Pasieniečiai sulaikė dar vieną, įtariama, tarnyba piktnaudžiavusį pareigūną / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą sulaikė VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai kartu su kolegomis iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio bei Kriminalinės žvalgybos skyrių.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba.

Jį organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Naujausiu šio tyrimo epizodu ir tapo Kabelių pasienio užkardos jaunesniojo specialisto sulaikymas. Jam pareikšti įtarimai piktnaudžiavimu tarnyba.

VSAT sako kad kova su korupcija yra pagrindinė VSAT Imuniteto valdybos funkcija.

Šiemet po šios valdybos pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti vienuolikai pareigūnų.

Šiame straipsnyje:
VSAT
pasienietis
sulaikytas
Varėna

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