Pasieniečiai aptiko kontrabandą: rūkalų vertė – daugiau nei 800 tūkst. eurų

Anot tarnybos, šeštadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos patikrino vienos transporto įmonės teritoriją Šiauliuose. Pasieniečiai turėjo informacijos, kad čia gali būti laikomas neteisėtas krovinys.
VSAT pareigūnai įvykio vietoje sulaikė 44-erių telšiškį ir 58-erių šiaulietį. Jie iš Lietuvoje registruoto vilkiko „Mercedes-Benz“ su puspriekabe krovė cigaretes į lietuviškais registracijos numeriais pažymėtą krovininį mikroautobusą „Renault“.
Patikrinimo metu pasieniečiai aptiko 150 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 800 tūkst. eurų.
Po apklausų abu sulaikytieji buvo paleisti, jiems skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti ir įpareigojimai registruotis policijos įstaigoje.
VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Tyrimui vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Sulaikytiems šiauliečiui ir telšiškiui už šią nusikalstamą veiką gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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