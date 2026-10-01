Pareigūnų per reidą sustabdytas vaikinas ėmė ir nuvažiavo: va čia tai papuolė vaikis

Vaizdo įraše matomas pareigūnų sustabdytas „CityBee“ automobilis. Prie jo sėdėjo vyrukas, kuris nebuvo nusiteikęs vykdyti policininkų reikalavimų.
„Jums policininkas liepė įjungti avarinį“, – kelis kartus vaizdo įraše nurodė vyras. Po kelių pakartojimų, vyrukas taip ir padarė.
Po nosimi kažką pamurmėjęs, vairuotojas sulaukė klausimo.
„Ar žinote, kad padarėte pažeidimą?“ – pasiteiravo filmuojantis vyras.
Vairuotojas nieko neatsakė, o prie mašinos durelių priėjus pareigūnams, uždarė langą.
„Na štai, „CityBee“, aiškino berniukas apie savo teises. Ir jisai toliau važiuoja!“ – sureagavo filmavęs vyras, mat vairuotojas staiga ėmė ir nuvažiavo.
„Kur jisai važiuoja? Alio?“, – pasimetė įvykį užfiksavęs vyras.
Pareigūnai reagavo staigiai ir pradėjo gaudynes.
„Štai ir „CityBee“. Va čia tai papuolė vaikis“, – stebėjosi vyras, policininkams nusivijus pažeidėją.
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