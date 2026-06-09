Pareigūnai ieško, kas prekybos centre pasisavino alkoholinių gėrimų

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl smulkios vagystės, kai Alytuje, Naujojoje g. esančiame prekybos centre, buvo pasisavinta alkoholinių gėrimų.
Nuotraukoje matomas vyras gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskrities VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Deivydą Pašukonį tel. +370 700 65729, mob. tel. +370 614 79364, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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