 Per parą skirtingose Lietuvos vietose – keturi lavonai

Per parą skirtingose Lietuvos vietose – keturi lavonai

2026-09-01 13:06
Gytis Pankūnas (ELTA)

Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste pirmadienį rasti keturių žmonių kūnai, pranešė policija.

<span>Per parą skirtingose Lietuvos vietose – keturi lavonai</span>
Per parą skirtingose Lietuvos vietose – keturi lavonai / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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Kaip informavo Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), Raseinių rajone pirmadienį aptikti dviejų žmonių kūnai.

Anot policijos, 8 val. Akstinų kaime, namuose, rastas moters, gimusios 1955 metais, lavonas be išorinių sužalojimų.

20.20 val. Gėluvos kaime, namuose, rastas vyro, gimusio 1973 metais, lavonas be išorinių sužalojimų.

Taip pat, Šiaulių AVPK duomenimis, dar dviejų žmonių kūnai rasti Šiaulių rajone ir Šiaulių mieste.

9.30 val. Šiaulių rajone, Šilėnų kaime, namuose, rastas vyro, gimusio 1979 metais, lavonas be išorinių sužalojimų.

18.50 val. Šiauliuose, Pasvalio gatvėje, namuose, rastas vyro, gimusio 1961 metais, kūnas be išorinių sužalojimų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

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