 Panevėžyje pavogtas BMW: nuostolis – 25 tūkst. eurų

Panevėžyje pavogtas BMW: nuostolis – 25 tūkst. eurų

2026-08-10 09:38
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Panevėžyje pavogtas dvylikos metų senumo „BMW X6“.

<span>Panevėžyje pavogtas BMW: nuostolis – 25 tūkst. eurų</span>
Panevėžyje pavogtas BMW: nuostolis – 25 tūkst. eurų / Asociatyvi J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 11.15 val., Panevėžyje, J. Biliūno gatvėje, pastebėta, kad pavogtas automobilis „BMW X6“, jis buvo pagamintas 2014 m.

Nuostolis – 25 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
pavogtas BMW
automobilio vagystė
nuostolis

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