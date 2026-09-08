Panevėžyje nužudyta garbaus amžiaus moteris, įtariamasis sulaikytas

1937 metais gimusios moters kūnas rastas apie 5.20 valandą. 1965 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.
Panevėžyje, Nevėžio gatvėje, bute, pirmadienį paryčiais rastas negyvos moters kūnas, antradienį pranešė Policijos departamentas.
1937 metais gimusios moters kūnas rastas apie 5.20 valandą. 1965 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl artimo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.
Naujausi komentarai