 Panevėžyje nužudyta garbaus amžiaus moteris, įtariamasis sulaikytas

Panevėžyje nužudyta garbaus amžiaus moteris, įtariamasis sulaikytas

2026-09-08 08:36
BNS inf.

Panevėžyje, Nevėžio gatvėje, bute, pirmadienį paryčiais rastas negyvos moters kūnas, antradienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Panevėžyje nužudyta garbaus amžiaus moteris, įtariamasis sulaikytas</span>
Panevėžyje nužudyta garbaus amžiaus moteris, įtariamasis sulaikytas / A. Januševičiaus / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų