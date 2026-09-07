Panevėžyje dingo jaunuolis

Policijos duomenimis, rugsėjo 5 d. apie 22 val. iš namų, Smėlynės g., Panevėžyje, išėjo ir iki šiol negrįžo Gabrielius Juravičius, gimęs 2008 m.
Požymiai: apie 175 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpų šviesių plaukų.
Avėjo juodus sportinius batelius. Ant rankos segėjo juodą laikrodį ir dvi gumines apyrankes – žalią ir geltoną.
Mačiusius jaunuolį prašome informuoti Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją D. Šermukšnienę, el. paštu: [email protected]
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