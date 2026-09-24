 Paauglę pramogų parke išžaginusio klouno byla: Aukščiausiąjį Teismą pasiekė prokuratūros skundas

Paauglę pramogų parke išžaginusio klouno byla: Aukščiausiąjį Teismą pasiekė prokuratūros skundas

2026-09-24 10:13
BNS inf.

Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT), prašydama netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo pramogų parko darbuotojui, nuteistam dėl nepilnamečio asmens išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

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<span>Paauglę pramogų parke išžaginusio klouno byla: Aukščiausiąjį Teismą pasiekė prokuratūros skundas</span>
Paauglę pramogų parke išžaginusio klouno byla: Aukščiausiąjį Teismą pasiekė prokuratūros skundas / Asociatyvi magnific nuotr.

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Šioje byloje vieno Aukštaitijoje įsikūrusio pramogų parko darbuotojas vasarį Utenos apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl 2024 metų rudenį įvykdyto nepilnametės parko lankytojos išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Teismas jam skyrė subendrintą trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.

Nuteistasis taip pat buvo įpareigotas dirbti, mokytis arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi. Be to, iš asmens buvo priteisti 5 tūkst. eurų nukentėjusiajai padarytai neturtinei žalai atlyginti.

Šiame straipsnyje:
Anykščių rajonas
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