Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl galimo smurto prieš politologą Andrijauską

Tai Eltai patvirtino minėtą ikiteisminį tyrimą kontroliavęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Mantas Januškevičius.
„Ikiteisminis tyrimas nutrauktas liepos 17 dieną“, – nurodė prokuroras.
Anot jo, nustatyta, kad prieš K. Andrijauską nebuvo padarytos nusikalstamos veikos – fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Taip pat, kaip teigė M. Januškevičius, nustatyta, jog asmens laisvė nebuvo neteisėtai apribota.
Minėtas tyrimas buvo pradėtas po paties K. Andrijausko skundo.
Pasak prokuroro, tyrimo metu prieita išvados, kad žmonės, kurie iki pareigūnų atvykimo sulaikė Vilniuje kovo mėnesį plakatą suplėšiusį K. Andrijauską, galimai nusikalstamų veiksmų nepadarė.
„Tie civiliai asmenys veikė teisėtai“, – sakė M. Januškevičius.
Anot jo, sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą buvo apskųstas aukštesniajam prokurorui, kuris atmetė minėtą skundą. Vėliau šis sprendimas buvo apskųstas ir ikiteisminio tyrimo teisėjui, tačiau teisėjas skundą taip pat atmetė.
Šį sprendimą dar galima apskųsti apygardos teismui. M. Januškevičius tvirtino nežinantis, ar šia galimybe K. Andrijauskas ar jo atstovas pasinaudos. Šiuo metu skundas apygardos teismui nėra pateiktas.
Tuo metu kitas ikiteisminis tyrimas, susijęs su incidentu, po kurio sulaikytas K. Andrijauskas, tebėra tęsiamas.
„Tyrimas yra baigiamojoje stadijoje, bet dar sprendimas galutinis nėra priimtas“, – Eltai sakė ikiteisminį tyrimą kuruojantis Gaudentas Balčiūnas.
Anksčiau skelbta, kad šis K. Andrijausko atžvilgiu pradėtas tyrimas yra atliekamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, politologui buvo pareikšti įtarimai, skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Šiame tyrime vienas asmuo (gim. 1986 m.) pripažintas nukentėjusiuoju.
Prokuroras G. Balčiūnas Eltai teigė manantis, kad ikiteisminis tyrimas dėl K. Andrijausko veiksmų užsitęsė. Visgi, kaip teigė pašnekovas, taip iš dalies nutiko ir dėl to, jog tyrimo metu teko spręsti ne vieną proceso pusių teiktą prašymą.
„Jis (K. Andrijauskas – ELTA) turi savo (įvykių – ELTA) versiją, žmogus mato, kaip jis pats įsivaizduoja tas aplinkybes. Kita pusė kitaip galvoja. Bus vertinimas, ar buvo ta veika padaryta, ar nebuvo, (bus sprendžiama – ELTA) ar ta byla turi pasiekti teismą, ar ne. Reikia įvertinti visus duomenis, susisteminti. Tyrimas užsitęsęs pakankamai ilgai, kas manęs netenkina iš esmės, bet buvo prašymų, proceso dalyviai iniciatyvūs, tad sprendėme tuos prašymus“, – komentavo prokuroras.
Politologas pripažino suplėšęs plakatą, tačiau neigė smurtavęs
VU TSPMI docentas teisėsaugos akiratyje atsidūrė po šių kovo 11 d. Vilniuje įvykusio incidento.
Policija anksčiau pranešė, kad minint Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje vyras suplėšė plakatą, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Plakatas buvo su užrašu „Lietuva lietuviams“. Anot teisėsaugos, minėtas vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Vėliau buvo patvirtina, kad plakatą suplėšė K. Andrijauskas, jį policija buvo sulaikiusi.
Asociacijos „Šeima Tauta Valstybė“ vadovas Raimondas Šimaitis socialiniuose tinkluose skelbė, kad kovo 11-ąją K. Andrijauskas Vilniuje nuplėšė patriotišką tentą su Vincu Kudirka nuo Čiurlionio tilto prie Vingio parko, kur grupė žmonių, laikančių Lietuvos vėliavas, šventė Kovo 11-osios šventę, o juos pačius apšaukė ekstremistais ir puolė stumdyti ten buvusius nepilnamečius, kurie bandė neleisti atlikti neteisėtų veiksmų.
Be to, pasak R. Šimaičio, sulaikomas VU TSPMI docentas sumušė vieną asmenį, pastarasis dėl patirtų sužalojimų buvo išvežtas į greitosios pagalbos ligoninę. R. Šimaitis taip pat paviešino medicininius duomenis apie nukentėjusiajam suteiktą medikų pagalbą.
Tuo metu K. Andrijauskas socialinio tinkle „Facebook“ paskelbė, kad jis nuo viaduko nuplėšė plakatą su užrašu „Lietuva lietuviams“, bet neigė smurtavęs prieš žmones. Politologas taip pat neigė vartojęs necenzūrinius žodžius.
„Taip – kovo 11 dienos popietę nutraukiau ant netoli mano namų, esančio Čiurlionio g., viaduko buvusį plakatą su užrašu „Lietuva lietuviams“. Šiame etape žinotina tai, kad laikau šį lozungą radikaliu ir ekstremistiniu, kadangi jame matau neapykantos kalbą ir tautinės nesantaikos kurstymą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė K. Andrijauskas.
Internete taip pat paskelbtas įrašas, kuriame matyti ant žemės gulintis ir antrankiais surakintas K. Andrijauskas. Paskui jį surakintą antrankiais nusiveda pareigūnai.
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