 Prie sienos su Baltarusija Varėnos rajone užfiksuota šernų šeimyna

Prie sienos su Baltarusija Varėnos rajone užfiksuota šernų šeimyna

2026-01-28 11:19
Pranešimas spaudai

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai Varėnos rajone, prie pat Lietuvos ir Baltarusijos sienos, užfiksavo netikėtą „lankytojų“ būrį – 12-os šernų šeimyną.

Kabelių užkardos pasieniečiai Varėnos rajone užfiksavo 12-os šernų šeimyną.
Kabelių užkardos pasieniečiai Varėnos rajone užfiksavo 12-os šernų šeimyną. / Vaizdo įrašo stop kadras

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, stebėdami valstybės sieną su Baltarusija per vaizdo stebėjimo sistemą, pastebėjo iš miško išeinančius šernus. Gyvūnai buvo užfiksuoti Varėnos rajone, ties Daržinėlių kaimu.

Šioje vietoje Lietuvos pusėje įrengtas fizinis barjeras – tvora su koncertina, skirtas užkardyti neteisėtą migraciją iš Baltarusijos. Pasak pasieniečių, šernų šeimyna palei sieną einančiu patrulio taku nubinzeno apie 300 metrų, tačiau netrukus vienas po kito pasuko atgal į mišką ir dingo.

Daugiau šio būrio Kabelių pasienio užkardos pareigūnai prie sienos nefiksavo.

VSAT primena, kad vaizdo stebėjimo sistemos pasienyje fiksuoja ne tik galimus neteisėtus sienos kirtimus, bet ir laukinių gyvūnų judėjimą pasienio ruože.

Šiame straipsnyje:
šernai
pasienis
Varėnos rajonas
Baltarusijos pasienis
šernų šeima
VSAT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų