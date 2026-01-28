Prie sienos su Baltarusija Varėnos rajone užfiksuota šernų šeimyna

Antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, stebėdami valstybės sieną su Baltarusija per vaizdo stebėjimo sistemą, pastebėjo iš miško išeinančius šernus. Gyvūnai buvo užfiksuoti Varėnos rajone, ties Daržinėlių kaimu.
Šioje vietoje Lietuvos pusėje įrengtas fizinis barjeras – tvora su koncertina, skirtas užkardyti neteisėtą migraciją iš Baltarusijos. Pasak pasieniečių, šernų šeimyna palei sieną einančiu patrulio taku nubinzeno apie 300 metrų, tačiau netrukus vienas po kito pasuko atgal į mišką ir dingo.
Daugiau šio būrio Kabelių pasienio užkardos pareigūnai prie sienos nefiksavo.
VSAT primena, kad vaizdo stebėjimo sistemos pasienyje fiksuoja ne tik galimus neteisėtus sienos kirtimus, bet ir laukinių gyvūnų judėjimą pasienio ruože.
