Varėnos rajone rastas meteorologinis balionas su cigarečių kontrabanda

Kaip pranešė Policijos departamentas, dėl įvykio apklaustas 18-metis jaunuolis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Iš viso šiemet pasieniečiai sulaikė 94 asmenis, įtariama, susijusius su pastaruoju metu padažnėjusiais bandymais cigaretes iš Baltarusijos skraidinti oro balionais bei dronais. Pernai tokių sulaikytųjų buvo 46.
ELTA primena, kad iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto. Dėl incidento buvo sutrikdytas oro uosto darbas.
VSAT vadas Rustamas Liubajevas ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po šių įvykių prakalbo apie tai, kad reikėtų griežtinti atsakomybę už disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad, Vyriausybės vadovės manymu, meteorologiniai balionai iš Baltarusijos yra kontrabandos gabenimo, o ne priešiškų jėgų provokacijų priemonė.
Pasieniečiai skelbia šiemet sulaikę daugiau kaip 3,6 mln. pakelių į Lietuvą gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių. Tai yra pustrečio karto daugiau negu buvo sulaikyta per visus 2024 metus.
