Užsibuvusius svečius šeimininkai vijo lauk apsiginklavę peiliu ir mačete

Vienam nukentėjusiajam peilio dūriu į krūtinę buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, kitam – mačete sužaloti galva ir pirštai.
Panevėžyje gyvenantis 62 metų H. V. buvo teisiamas dėl incidento 2025 metų kovo 30 dieną. Netrukus po vidurnakčio į butą viename Panevėžio daugiabučių skubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai – buvo pranešta apie peiliu sužalotą pusamžį vyrą. Nukentėjusysis dėl gilaus dūrio į krūtinės ląstą buvo išvežtas į ligoninę, kurioje operuotas ir gydytas. Ekspertai konstatavo, kad jam sunkiai sutrikdyta sveikata.
Pareigūnams sužalotasis kurį laiką teigė, kad peiliu jam dūrė nepažįstami asmenys kažkur mieste. Sužeistas vyras esą grįžo į butą, kuriame jį, neturintį savo namų, laikinai buvo priėmusi pažįstamų sugyventinių pora. Tik vėliau nukentėjusysis pasakė tiesą – kad girtaujant minėtame bute šeimininkas H. V. jam dūrė peiliu į krūtinę.
Ikiteisminio tyrimo metu H. V. savo kaltę kategoriškai neigė, tačiau ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai surinko pakankamai duomenų, patvirtinančių jo kaltę. Tik prasidėjus teisminiam bylos nagrinėjimui kaltinamasis savo kaltę pripažino, todėl baudžiamoji byla buvo išnagrinėta sutrumpinto proceso tvarka.
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai sausio 7 dieną H. V. pripažino kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir subendrinus skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.
Tą pačią dieną minėtame teisme buvo priimtas teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo 67 metų Panevėžio rajono gyventojas V. Č. pripažintas kaltu dėl fizinio skausmo sukėlimo.
V. Č. namuose pernai, spalio 13-osios vakarą, vyko išgertuvės. Jų metu šeimininkas supyko ant kelias dienas jo namuose girtavusio svečio, kad šis nesiruošia išeiti. Pasiėmęs prie krosnies laikomą mačetę, V. Č. ja trenkė sugėrovui per galvą. Sužeistas vyras, nors ir susipjaustė pirštus, namo šeimininką nuginklavo. Iškviesta greitoji sužalotąjį išgabeno į ligoninę. Ekspertai vėliau nukentėjusiajam nustatė nežymų sveikatos sutrikdymą.
Kadangi kaltinamasis susitaikė su nukentėjusiuoju, kaltę visiškai pripažino ir gailėjosi dėl savo poelgio, baigusi ikiteisminį tyrimą Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Teismas V. Č. skyrė šešerių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, jos metu įpareigojant kaltinamąjį dalyvauti elgesio pataisos programoje bei uždraudžiant vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Naujausi komentarai