„Telegram“ kanale platinami grasinimai mokykloms – policija prašo nepanikuoti

Teigiama, kad sekmadienį policija jau gavo kelias dešimtis pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, bendraujama su kolegomis kitose šalyse.
„Atkreipiame dėmesį, kad panašaus pobūdžio grasinimai su tomis pačiomis nuotraukomis prieš kurį laiką buvo gauti ir kitose šalyse, tačiau patikrinus informaciją, ji pasirodė netikra ir primena anksčiau platinamus grasinimus apie mokyklose padėtus sprogmenis“, – rašoma išplatintame pranešime.
Policija prašo mokyklų administracijų tęsti veiklą, o gyventojų nepanikuoti ir išlikti budriems.
„Policija imsis ir prevencinės veiklos, patruliams nurodyta į patruliavimo maršrutus įtraukti minėtas mokyklas“, – teigiama pranešime.
Lietuvos tarnybos jau identifikavo, kad ta pati neva grasintojo nuotrauka, kuri šiandien paskelbta prie gąsdinimų Lietuvos mokykloms, jau buvo naudota panašioje informacinėje atakoje Kazachstane, Aktau. Pabrėžiama, kad tai tik sustiprina įtarimus, kad ir dabar vykdoma informacinė ataka pasirinkus taikiniu Lietuvą.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
