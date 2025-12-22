Teisėsauga: Lietuvoje gamintos technologijos galėjo būti naudojamos Rusijos karo pramonėje

„Tyrimo metu tiriamos įvairios versijos, (įskaitant, kad – BNS) už ES pinigus gaminama įranga galimai galėjo būti neteisėtai išgabenta į Baltarusijos Respubliką ir Rusijos Federaciją bei naudojama šių valstybių karinėje pramonėje“, – žurnalistams Vilniuje sakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų tyrimų 2-osios valdybos viršininkas Daugilas Razauskas.
Pasak jo, vykdant tyrimą praėjusią savaitę sulaikyti keli Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos piliečiai, įtariant juos veikus nusikalstamoje grupėje.
Anot Europos deleguotojo prokuroro Dariaus Karčinsko, įtarimai pateikti penkiems asmenims ir vienai įmonei.
Jo teigimu, šiuo metų vienas asmuo yra suimtas, dviems įtariamiesiems yra taikomos švelnesnės kardomosios priemonės, dviems asmenims yra paskelbta paieška. Visi Baltarusijos ir Rusijos piliečiai turėjo leidimus gyventi Lietuvoje.
Vykdant tyrimą taip pat buvo atlikta daugiau nei dešimt kratų įvairiuose Lietuvos miestuose – gyvenamosiose, darbo vietose, įmonėse, automobiliuose.
„Lietuvos įmonese buvo atliktos kratos su tikslu surasti įvairias gaminamas mikroschemas, lustus bei kitą aukštųjų technologijų įrangą, kadangi Lietuvoje veikiančios įmonės vertėsi šia veikla, o joms realiai vadovavo sulaikyti asmenys, tai yra Baltarusijos ir Rusijos piliečiai“, – sakė D. Razauskas.
Pasak jo, tyrimo akiratyje atsidūrusios ES paramą gavusios įmonės gamino įvairią įrangą, skirtą navigacinėms bei palydovinėms sistemoms. Jos yra pripažintos kaip keliančios grėsmę nacionaliniam saugumui.
„Minėta įmonė pasirašė sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos Sąjungos finansuojamo projekto, skirto aukštos kokybės navigacinei įrangai, kurio tikslas nustatyti tikslias koordinates prietaiso sukūrimo. To prietaiso panaudojimo tiksliajai žemdirbystei, kuris, akivaizdu, gali būti taip pat naudojamas ir dvejopos paskirties prekėms ir karinei pramonei“, – sakė D. Karčinskas.
„Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad minėtoje įmonėje faktiniai įmonės vadovai ir didžioji dalis įmonės darbuotojų, užsiėmusių tiek projekto, tiek įmonės veikla, buvo išimtinai Baltarusijos Respublikos piliečiai, projektinė veikla buvo vykdoma minėtiems Baltarusijos Respublikos piliečiams dirbant ir nuotoliniu būdu tiesiogiai iš Baltarusijos Respublikos teritorijos“, – pridūrė jis.
Prokuroro teigimu, projekto vertė siekia 1 mln. 100 tūkst. eurų, iš kurių daugiau nei 745 tūkst. eurų finansuoja Europos kosmoso agentūra.
Iki šiol bendrovė jau buvo gavusi per 447 tūkst. eurų šio finansavimo.
Teisėsauga teigia taikanti procesinės prievartos priemones, siekiant užtikrinti galimą žalos atlyginimą.
Ikiteisminį tyrimą koordinuoja Europos prokuratūra, žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos veiksmus jame atliko Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
