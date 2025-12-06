 Sukčiai iš gyventojų išviliojo per 53,4 tūkst. eurų

2025-12-06 08:49
BNS inf.

Sukčiai iš gyventojų išviliojo daugiau nei 53,4 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Anot jo, 11.20 val. penktadienį į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatą kreipėsi 1991 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad socialiniuose tinkluose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, kurie, įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, apgaulės būdu išviliojo 16 139 eurus.

Tuo metu į Vilniaus apskrities policiją apie 15.20 val. kreipėsi 1961 metais gimusi moteris, pareiškusi, kad praėjusios dienos vakarą, Vilniuje, Grigiškėse, būnant namuose Vilniaus gatvėje, jai paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba. Pastarieji prisistatė telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 11 tūkst. eurų.

Dėl šių atvejų surinkta medžiaga dėl sukčiavimo.

Apie 16.14 val. penktadienį į Panevėžio apskrities policiją kreipėsi 1958 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad tą pačią dieną apie 9 val. Panevėžyje, Teatro gatvėje, būnant namuose, jai paskambino rusų kalba bendravęs nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 13,8 tūkst. eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatą apie 17.37 val. kreipėsi 1997 metais gimęs vyras. Jis pareiškė, kad tą pačią dieną Kėdainiuose, būnant namuose A. Mickevičiaus gatvėje, jam paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys, kurie apgaulės būdu išviliojo 12,5 tūkst. eurų.

Dėl šių sukčiavimo atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
išviliojo pinigus
policija

