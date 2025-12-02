STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo

Kaip antradienį pranešė STT, lapkričio 19 dieną buvo pradėtas informacijos vertinimas, tikslinimas ir nagrinėjimas.
Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, atsižvelgus į tai, jog negauta ir STT nėra žinomi duomenys, kad įmonės „Fegda“ atstovai ar kiti asmenys, naudodamiesi savo įtaka, būtų kišęsi į buvusios ministrės D. Šakalienės ar kitų asmenų veiklą, siekdami paveikti juos, kad sukliudytų atlikti pavestas funkcijas.
Tarnyba pranešė, kad nėra gauta duomenų, kad asmenys būtų priversti atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus savo ar kitų asmenų naudai procese, susijusiame su bendrovės „Fegda“ atliktais darbais, tiesiant kelią į Rūdninkų poligoną, nustatinėjant ar vertinant jo defektus, sprendžiant dėl jų pašalinimo bei dalyvavimo Krašto apsaugos ministerijos srities kituose viešuosiuose pirkimuose.
Naujausi komentarai