Šilalės rajone iš senolio pavogta 6,1 tūkst. eurų

Kaip pranešė pareigūnai, į juos penktadienį apie 8 val. kreipėsi 1942 metais gimęs senjoras, pastebėjęs, jog išlaužus seifo dureles pavogta 6,1 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Šilalės rajone iš pagyvenusio asmens pavogta 6,1 tūkst. eurų, pranešė Tauragės apskrities policija.
