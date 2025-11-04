 Nuo policijos spruko „Volkswagen“: prie vairo – girtas ir neturintis teisės vairuoti vyras

Nuo policijos spruko „Volkswagen“: prie vairo – girtas ir neturintis teisės vairuoti vyras

2025-11-04 10:26
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šilalės rajone pirmadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras bėgo nuo policijos pareigūnų.

Nuo policijos spruko „Volkswagen“: prie vairo – girtas ir neturintis teisės vairuoti vyras
Nuo policijos spruko „Volkswagen“: prie vairo – girtas ir neturintis teisės vairuoti vyras / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 18.55 val. Kvėdarnoje neblaivus (2,87 prom.), neturintis teisės vairuoti transporto priemonės vyras vairavo automobilį ,,Volkswagen Passat“ ir stabdomas nepakluso policijos pareigūnų teisėtiems reikalavimams.

Vėliau šis vairuotojas buvo priverstinai sustabdytas toje pačioje Kvėdarnoje, žiedinėje Taikos ir Rietavo gatvių sankryžoje.

Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

Šiame straipsnyje:
Volkswagen
girtas vairuotojas
Šilalės rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų