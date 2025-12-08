Šiauliečio bute ir rūsyje – ginklas bei šaudmenys

Anot jo, sekmadienį apie 19 val. Šiauliuose, Energetikų gatvėje, bute ir rūsyje, 1976 metais gimusi moteris rado metais jaunesnio vyro neteisėtai laikomą ginklą bei šaudmenų.
Pareigūnai paėmė tris pirotechnikos užtaisus, dvi karinės paskirties atotampas (įtempta viela ar virvė, vienu galu pririšta prie mechaninio sprogdiklio, naudojama kaip minos jutiklis – BNS) ir 400 devynių milimetrų kalibro „Luger“ šovinių bei „Airsoft“ tipo šautuvą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Naujausi komentarai