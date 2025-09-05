Rusakalbiai sukčiai toliau tuština gyventojų sąskaitas

Pasak policijos, rugsėjo 4 d. apie 10.24 val. į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi moteris, gimusi 1951 metais, kuri pareiškė, kad trečiadienį apie 14.46 val. paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusu kalba, kurie prisistatę telekomunikacijos ir policijos darbuotojais, bei pareikalavę jiems perduoti banko mokėjimo kortelę ir prisijungimus prie internetinės bankininkystės duomenis, apgaulės būdu išviliojo 27 tūkst. 154 eurus.
Tuo metu 11.17 val. į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1949 metais. Ji pasakojo, kad trečiadienį apie 15.33 val. paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusu kalba. Jie prisistatė telekomunikacijos ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 11 tūkst. eurų.
Vilniaus pareigūnai apie 13 val. sulaukė 1949 metais gimusios moters pareiškimo.
Pasak jos, rugpjūčio 14-ąją apie 17.45 val. paskambino rusiškai bendraujantys nepažįstami asmenys, jie prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 30 tūkst. eurų.
Ketvirtadienį pareiškimo dėl sukčiavimo 16.30 val. sulaukė ir Šalčininkų rajono policija. 1966 metais gimusi moteris pareiškė, kad rugpjūčio 28 dieną 20.30 val. paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami asmenys.
Jie prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9 tūkst. eurų.
Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
