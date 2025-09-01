Prokuroras: išteisinamasis nuosprendis Isodos „čekiukų“ byloje bus skundžiamas

„Skundas šiuo metu yra rašomas ir jis bus paduotas įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Manau, kad Kauno apygardos teismas padarė klaidą dėl įrodymų vertinimo turinio. Nebuvo sugretinti duomenys su įrodymų visuma. Vertindamas įrodymus teismas turėjo įsitikinti, ar iš esmės jie yra patikimi duomenys, kuriais buvo remtasi nuosprendyje“, – Eltai pirmadienį sakė kaltinimą mero byloje palaikęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Darius Valkavičius.
Manau, kad teismas padarė klaidingas išvadas ir tai sutrukdė teisingai išnagrinėti bylą.
„Manau, kad teismas padarė klaidingas išvadas ir tai sutrukdė teisingai išnagrinėti bylą. Duomenų, kuriais buvo galima remtis kaip kaltinančiais įrodymais, mano manymu, pakako. Specialiųjų tyrimų tarnyba surinko pakankamai informacijos, kad būtų galima kalbėti apie nusikaltimo padarymą“, – teigė jis.
Prokuroro apeliacinis skundas bus paduotas Lietuvos apeliaciniam teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo, skaičiuojant nuo rugpjūčio 21 dienos.
ELTA primena, kad Kauno apygardos teismas „čekiukų“ baudžiamojoje byloje visiškai išteisino Marijampolės merą P. Isodą.
Meras buvo išteisintas dėl visų trijų kaltinimų — piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo – kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
„Teismas, įvertinęs ištirtų įrodymų visumą, nusprendė, kad duomenų, kurie leistų neabejotinai konstatuoti Povilo Isodos kaltę, nenustatė“, – paskelbė teisėja Daiva Jankauskienė.
„Esminis dalykas – turėjo būti įrodyta, kad suklastotos suvestinės bei ataskaitos. Kadangi kaltinimas formuojamas, kad šiomis suklastotomis suvestinėmis ir buvo teikti melagingi duomenys buhalterijai ir šių melagingų duomenų pagrindų buvo išmokėtos tam tikros išmokos, tai yra padarytas sukčiavimas. Kaltinimas teigė, kad buvo padarytas ir piktnaudžiavimas tarnyba (..) Nenustačius dokumentų suklastojimo fakto, nėra pagrindo konstatuoti, kad apgaule pasisavintos išlaidos“, – sakė teisėja D. Jankauskienė.
Tuo metu prokuroras D. Valkavičius tvirtina įžvelgiantis pažeidimų mero P. Isodos veiksmuose.
„Kaip administracijos atstovas, jis gaudavo administracinį resursą – buvo apmokėtas tarnybinis telefonas, apmokėtos visos sąskaitos, internetas ir kita. Tai buvo suteikiama administracijos. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, vykdant tarybos nario funkcijas, minėtos išlaidos apmokamos tik tada, kai administracija nesuteikia minėtų paslaugų. Manau, kad nustatyta tvarka buvo pažeista“, – sako prokuroras.
Prokuratūra merui siūlė skirti subendrintą 15 tūkst. eurų baudą ir 4 metams uždrausti jam būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas. Manoma, kad tokios pat bausmės Marijampolės vadovui bus prašoma ir Apeliaciniame teisme.
Tyrimo duomenimis, P. Isoda, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai suklastojo tikrus dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Prokuratūra skelbė, kad Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda, savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 tūkst. 479 eurus Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Prokuroras D. Valkavičius sako, kad meras naudojo kitų asmenų mokėjimo instrumentus atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
P. Isodos byloje taip pat yra jo artimųjų, kitų partijos narių kuro čekiai.
Kauno apygardos teismo nuosprendyje rašoma, kad Marijampolės savivaldybė nesiėmė priemonių neteisėtoms išmokoms susigrąžinti, kontrolė buvo nepakankama.
Politikas sustabdė savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) ir sakė savo poziciją ginsiantis teisiniu keliu. Po išteisinamojo nuosprendžio rugpjūtį meras Eltai pareiškė, kad neskubės atstatyti savo narystės partijoje, nes teisinis ginčas, panašu, dar nėra baigtas.
Pernai gruodį P. Isoda socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad pagal savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą patikrinimą dar 2023 m. lapkričio mėnesį grąžino į savivaldybės biudžetą tą dalį (4 748,43 eurų) išmokų, kurios galėtų kelti klausimų dėl jų išmokėjimo pagrįstumo.
Naujausi komentarai