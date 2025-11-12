 Progimnazijos tualete – sprogimas: nukentėjo vyras ir moteris

2025-11-12 12:55
BNS inf.

Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus gatvėje, progimnazijos dvejuose tualetuose, nepilnametis antradienį susprogdino dvi petardas, nukentėjo du žmonės, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Progimnazijos tualete – sprogimas: nukentėjo vyras ir moteris / Asociatyvi freepik nuotr.

Petardos susprogdintos apie 10.50 val., pas 2012 metais gimusį nepilnametį rastos dar dvi „F3“ kategorijos petardos.

Įvykio metu apgadintos tualetų patalpos bei nukentėjo 33 metų moteris ir 31 metų vyras, kurie į medikus nesikreipė. 

Šiame straipsnyje:
progimnazija
Tualetas
sprogimas
petarda

Tvarumas
Gerai pašiko :-D
2
0
