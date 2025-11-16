Policijai įkliuvo neblaivus prie vairo sėdęs Seimo kanceliarijos darbuotojas

Kaip pranešė Policijos departamentas, policijos pareigūnai šeštadienį apie 14.34 val. Varėnos rajone, Užuperkasio kaime, sustabdė automobilį „Chevrolet Captiva“.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus Seimo kanceliarijos darbuotojas (gim. 1970 m.). Jam nustatytas lengvas girtumas (1,25 prom.).
Pradėta administracinė teisena dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
