2025-12-30 08:35
BNS inf.

Vilkaviškyje neblaivus prie vairo įkliuvo muitinės pareigūnas, antradienį pranešė policija.

Vilkaviškyje neblaivus vairavo muitinės pareigūnas / M. Vizbaro / BNS nuotr.

1964 metais gimusio Kauno teritorinės muitinės inspektoriaus vairuojamas automobilis buvo sustabdytas Pilviškių gatvėje.

Jam fiksuotas 1,11 promilės girtumas, pareigūnas buvo uniformuotas, vyko į darbą.

