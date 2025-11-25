Policija prašo padėti atpažinti vyrą: apgadino automobilį ir pabėgo

Alytaus apskrities policijos pareigūnai vykdo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo, kai Alytuje, prie Naujoji g. 26 pažymėtu pastatu, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, vyras rado apgadintą savo automobilį „BMW 320“, kurio vairuotojo pusės priekinės ir galinės durelės buvo subraižytos. Vaizdo įraše matomas asmuo gali turėti naudingos informacijos.
Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausią tyrėją Deivydą Pašukonį tel. +370 700 65729, mob. tel. +370 614 79364, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
