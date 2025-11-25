 Pasienyje su Baltarusija – ir vėl neteisėtų migrantų antplūdis

Pasienyje su Baltarusija – ir vėl neteisėtų migrantų antplūdis

2025-11-25 08:56
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija – ir vėl neteisėtų migrantų antplūdis
Pasienyje su Baltarusija – ir vėl neteisėtų migrantų antplūdis / L. Balandžio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Migrantai pasienyje antrą parą iš eilės fiksuojami po trijų savaičių ramaus pareigūnams laikotarpio.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 33 migrantus, Lenkijos pasienyje sekmadienį apgręžtą 17 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
pasienis
neteisėti migrantai
Baltarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų